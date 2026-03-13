Силы ПВО отразили атаку БПЛА на промзону Невинномысска в Ставропольском крае

Российские средства ПВО отражают атаку вражеских беспилотников на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Несколько дронов были сбиты в окрестностях города. Глава области призвал местных жителей не приближаться к обломкам БПЛА.

"Режим беспилотной опасности в крае продолжает действовать. Прошу быть бдительными и осторожными", – добавил Владимиров.

Ранее один человек погиб в результате атаки беспилотников на сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Краснодарского края. Также ранены оказались еще двое сотрудников предприятия, они доставлены в больницу.

Кроме того, украинские беспилотники нанесли удар по гражданскому грузовому поезду с топливом в Луганской Народной Республике (ЛНР). ЧП произошло в Свердловском муниципальном округе. В результате атаки пострадали машинист и его помощник.