13 мая, 16:36

Журналист Тардиф: Макрон мог получить пощечину от жены из-за иранской актрисы

Президент Франции Эммануэль Макрон мог получить пощечину от своей жены Брижит в прошлом году из-за франко-иранской актрисы Гольшифте Фарахани, сообщил журналист Флориан Тардиф в эфире RTL.

По его словам, жена Макрона увидела в телефоне мужа переписку с актрисой. Французский лидер якобы поддерживал с ней "платонические отношения" на протяжении нескольких месяцев, при этом он отправлял ей сообщения, которые "заходили достаточно далеко". Речь идет, например, о сообщении, в котором президент Франции говорил актрисе, что она ему "очень нравится".

Тардиф добавил, что в Елисейском дворце сожалеют о ссоре, произошедшей на глазах у публики, поскольку в тот момент в самолете произошла сцена ревности.

"Да, это была семейная сцена, сцена между супругами", – подчеркнул он.

В окружении первой леди Франции данную информацию отвергли, передает Parisien. Знакомые с Макрон заявили, что она никогда не стала бы проверять телефон своего мужа.

Данный инцидент произошел в мае прошлого года во время рабочей поездки супругов во Вьетнам. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как после открытия двери президентского самолета супруга лидера Франции наносит ему удар по губам. Подлинность видео подтвердил Елисейский дворец, который назвал произошедшее "супружеской ссорой".

Сам Макрон сообщил, что инцидент произошел в тот момент, когда он решил "немного подурачиться" с супругой перед началом турне.

