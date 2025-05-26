Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам

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Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит дала пощечину супругу во время рабочей поездки во Вьетнам. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на французское издание RMC.

На появившихся в Сети кадрах видно, как после открытия двери президентского самолета супруга Макрона наносит своему мужу удар по губам. Подлинность записи уже подтвердил Елисейский дворец.

Пока не сообщается, что стало причиной ссоры между супругами. Однако этот инцидент вызвал широкий резонанс среди общественности, отмечают журналисты.

Ранее СМИ сообщали о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Польши Радославом Сикорским. По некоторым данным, атмосфера между политиками была довольно напряженной – "можно было даже говорить о ссоре".

Журналисты уточняли, что поляки были удивлены тем, как президент Украины обращался с главой польского МИД. По данным СМИ, Зеленский обвинил Польшу в недостаточной помощи, а во время обсуждения Волынской резни украинский лидер выразил мнение, что польская сторона использует эту тему из внутриполитических целей, и призывал не возвращаться к ней.

