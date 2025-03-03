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Франция не будет обвинять кого-либо или читать мораль после перепалки в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

"Хотели бы мы, чтобы эта пресс-конференция прошла по-другому? Ответ – да. Видим ли мы во Владимире Зеленском крупного участника сопротивления, героя? Ответ – да", – добавил он в эфире радиостанции France Inter.

Глава МИД Франции также прокомментировал обвинения Трампа в том, что Зеленский может развязать третью мировую войну. По словам дипломата, риск войны в Европе высок как никогда, и на протяжении 15 лет "линия фронта" не перестает приближаться к Парижу.

Президент Украины без помощи США выглядит как "голый король", сказал посол РФ по особым поручениям МИД Родион Мирошник в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам российского дипломата, Зеленский не только привез в Вашингтон "криворожскую дипломатию подворотни", но и показал настоящее лицо Украины всему западному миру. Сам украинский лидер сделал все, чтобы "обрубить" финансирование со стороны США.

Перепалка Трампа и Зеленского произошла 28 февраля перед подписанием сделки между Вашингтоном и Киевом о редкоземельных металлах. В ходе встречи американский лидер обвинил украинского коллегу в неуважении к США, из-за чего подписание было сорвано.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский показал полное отсутствие дипломатических способностей. По версии американских журналистов, ссора в Белом доме может стать переломным моментом в истории украинского конфликта, знаменуя конец коллективного Запада.

