Sky News: Зеленский не стал говорить с репортерами на английском языке в Лондоне

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский лидер Владимир Зеленский не стал общаться на английском языке с журналистами в ходе пресс-конференции в Лондоне, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Sky News.

"Интересно, что он говорил только на украинском", – указала репортер Ялда Хаким.

Зеленский в ответ на просьбу сказать пару слов на английском языке заявил, что ему предпочтительнее говорить на украинском. Хаким предположила, что так президент Украины хотел убедиться, что его слова не вырвут из контекста. В частности, в определенный момент Зеленский слушал вопросы от прессы в наушниках-переводчиках.

Лидер Украины прервал поездку в США после перепалки с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Ожидалось, что Киев и Вашингтон подпишут соглашение по ресурсам, но президент США указал на неуважительное отношение Зеленского. Подписание документа было отменено.

В Белом доме указали, что в ходе встречи именно украинский президент повел себя враждебно. После произошедшего скандала Зеленский отказался извиняться перед Трампом.

