Протестующие сорвали отдых Вэнса в Вермонте после скандала с Зеленским

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Проукраинские протестующие сорвали отдых вице-президента США Джей Ди Вэнса в штате Вермонт после скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что митингующие выстроились с плакатами, транспарантами и флагами Украины на пути следования кортежа Вэнса.

Прошедшая в Вашингтоне 28 февраля беседа Зеленского и американского президента Дональда Трампа завершилась перепалкой, в связи с чем были отменены пресс-конференция и подписание соглашения по природным ресурсам.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркивала, что в ходе встречи именно украинский лидер повел себя враждебно по отношению к Джей Ди Вэнсу, с чего и начался конфликт. По ее словам, изначально Трамп был "воодушевлен" планируемым экономическим соглашением по ресурсам Украины.

По информации СМИ, Госдепартамент США уже остановил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, администрация США изучает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи Украине.