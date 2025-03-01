WP: США рассматривают прекращение всех поставок военной помощи Украине

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Власти США изучают возможность прекратить все текущие поставки военной помощи Украине после перепалки украинского президента Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа в Белом доме. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, администрация Штатов оказалась недовольна комментариями Зеленского во время переговоров и его "очевидной неуступчивостью касательно мирного процесса".

Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для подписания сделки по редкоземельным металлам и проведения переговоров с Трампом, однако их разговор завершился перепалкой на повышенных тонах. Глава Белого дома указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к США и "заигрывает с третьей мировой войной".

После конфликта украинского президента и прибывших с ним дипломатов попросили удалиться из Белого дома. Трамп считает, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

Американская администрация в своем официальном заявлении указала, что Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс не позволят никогда и никому использовать Соединенные Штаты и американский народ в своих интересах.

По информации СМИ, Госдепартамент США уже остановил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины. В свою очередь, глава Пентагона Пит Хегсет отдал приказ Киберкомандованию США остановить всю деятельность против России, в том числе наступательные кибероперации.