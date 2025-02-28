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Украинский президент Владимир Зеленский продемонстрировал свою террористическую сущность, угрожая американскому лидеру Дональду Трампу и его стране во время переговоров в Белом доме. Об этом Москве 24 сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Зеленский, глядя на президента США и вице-президента США (Джей Ди Вэнса. – Прим. ред.), сказал, что им стоит ожидать проблем. Я думаю, что это не фигура речи, не какие-то ошибки в английском языке. Я абсолютно уверена, что Зеленский угрожал как руководству США, так и Соединенным Штатам как стране", – отметила дипломат.

По словам Захаровой, украинский лидер прекрасно знает, какую трагедию пережили США в сентябре 2001 года в Нью-Йорке.

"Сам Зеленский, его режим – это те черные, темные силы, которые исповедуют терроризм и экстремизм просто как государственную политику. Я не исключаю, что таким образом и в такой фразе была зашифрована именно эта угроза", – подчеркнула представитель МИД.

Она добавила, что украинские власти несколько лет не скрывали, а сейчас буквально гордятся каждым совершенным терактом в отношении российского мирного населения, официальных лиц, общественных деятелей – Киев буквально записывает себе это "в актив".

"Зеленский продемонстрировал и сейчас в Вашингтоне, и до этого свое террористическое нутро, террористическую сущность", – отметила Захарова.

Представитель МИД допустила, что у команды Трампа могли быть определенные аналитические справки и прочие данные о состоянии Зеленского и его внутреннего мира. Однако то, что они увидели во время переговоров, заставило Белый дом по-новому посмотреть на ситуацию.

Президент Украины посетил Вашингтон 28 февраля для встречи с американским лидером и подписания сделки по редкоземельным металлам. Однако беседа завершилась раньше запланированного, были отменены пресс-конференция и подписание соглашения по природным ресурсам.

Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию. Американский президент также подчеркнул, что украинский лидер проявил неуважение к США "в их заветном Овальном кабинете". Трамп считает, что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.