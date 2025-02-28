Маск заявил, что Зеленский уничтожил себя в глазах американцев

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Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в перепалку с американским лидером Дональдом Трампом, уничтожил себя в глазах граждан США. Об этом заявил предприниматель и глава департамента государственной эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск.

Таким образом бизнесмен прокомментировал видео, на котором Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс отчитали Зеленского.

Президент Украины посетил Вашингтон 28 февраля для встречи с американским лидером и подписания сделки по редкоземельным металлам. Однако беседа завершилась раньше запланированного, были отменены пресс-конференция и подписание соглашения по природным ресурсам.

Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию. Американский президент также подчеркнул, что украинский лидер проявил неуважение к США "в их заветном Овальном кабинете". Трамп считает, что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

