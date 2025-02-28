Белый дом после визита Зеленского заявил, что никому не позволит пользоваться США

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Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс никому не позволят использовать Соединенные Штаты в своих интересах. Об этом говорится в заявлении Белого дома, которое было опубликовано после визита украинского лидера Владимира Зеленского.

"Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает положение Соединенных Штатов в мире, и никогда не позволят использовать американский народ в своих интересах", – говорится в сообщении администрации.

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля, чтобы провести переговоры с Трампом и подписать соглашение по редкоземельным металлам. Однако вскоре встреча перешла в перепалку, в результате чего совместная пресс-конференция и подписание сделки были отменены.

В частности, глава Белого дома сказал Зеленскому, что тот неуважительно ведет себя по отношению к американской стороне и "играет с третьей мировой войной". Президент США заметил, что его страна пытается решить проблему Украины, поэтому та не должна говорить о том, что американцы должны чувствовать.

По словам Трампа, Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к США "в их заветном Овальном кабинете". После конфликта президент США попросил украинского лидера покинуть Белый дом, добавив, что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.