NBC: Госдеп США прекратил поддержку восстановления энергосистемы Украины

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Госдепартамент США остановил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

В американском ведомстве решили прекратить реализацию инициативы Агентства по международному развитию (USAID), в рамках которой в восстановление энергосистемы Украины были инвестированы сотни миллионов долларов.

Подобное решение было принято вскоре после провалившихся переговоров украинского президента Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа в Белом доме. Изначально глава Украины прибыл в Вашингтон для подписания сделки по редкоземельным металлам, однако вскоре встреча Трампа и Зеленского перешла в перепалку.

Украинский президент во время беседы с Трампом позволял себе кричать, пытаться спорить, отвечать на вопросы прессы первым, грубо на них реагировать и перебивать. Американский лидер отметил, что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере. Он также заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию.

Делегация Украины была вынуждена покинуть Белый дом. Соглашение по металлам так и не было подписано.