Record: Пентагон приказал Киберкомандованию США остановить всю деятельность против РФ

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Шеф Пентагона Пит Хегсет отдал приказ Киберкомандованию США остановить всю деятельность против России, в том числе наступательные кибероперации. Об этом сообщает издание Record со ссылкой на источники.

Соответствующий приказ был передан генералу Тимоти Хо – он довел его до сведения руководства организации. Отмечается, что приказ не распространяется на Агентство национальной безопасности и его разведывательную деятельность в отношении РФ.

Авторы издания считают, что подобным ходом Вашингтон демонстрирует свое стремление нормализовать отношения с Москвой. Одновременно с этим в Киберкомандовании США уже начали составлять оценку рисков и последствий решения Пентагона.

Приказ был отдан на фоне провалившихся переговоров укрианского президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа – их разговор завершился перепалкой на повышенных тонах. Глава Белого дома указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к США и "заигрывает с третьей мировой войной".

После конфликта украинского президента и прибывших с ним дипломатов попросили удалиться из Белого дома. Трамп считает, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

Американская администрация в своем официальном заявлении указала, что Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс не позволят никогда и никому использовать Соединенные Штаты и американский народ в своих интересах.