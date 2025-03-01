Сенатор США Грэм заявил, что не хочет видеть Зеленского своим деловым партнером

Фото: ТАСС/EPA/POOL/Chip Somodevilla (Линдси Грэм внесен в РФ в список террористов и экстремистов)

Сенатор США Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), который до этого неоднократно выступал активным сторонником Киева, сообщил, что после перепалки в Белом доме больше не хотел бы видеть украинского президента Владимира Зеленского в качестве своего делового партнера. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

По словам политика, его позицию сейчас разделают большинство американцев, наблюдавших за поведением Зеленского в Вашингтоне. Грэм раскритиковал украинского лидера за его заявления, подчеркнув, что тот полностью уничтожил все усилия по налаживанию новых отношений между США и Украиной.

"Я думаю, что президент (США Дональд Трамп. – Прим. ред.) просто не может подписать эту сделку (по редкоземельным металлам. – Прим. ред.) после того, как он, (вице-президент. – Прим. ред.) Джей Ди Вэнс и вся наша страна подверглись такому обращению", – указал Грэм.

Он добавил, что Зеленский своими действиями лишь ослабил позиции Киева и поставил под сомнение дальнейшую помощь Украине со стороны США. Сенатор призвал украинского президента публично извиниться за свое поведение в Белом доме и выразить благодарность американским властям за оказанную помощь. Однако вряд ли теперь что-то можно исправить, заключил Грэм.

Президент Украины посетил Вашингтон 28 февраля для встречи с американским лидером и подписания сделки по редкоземельным металлам. Однако беседа завершилась перепалкой, в связи с чем были отменены пресс-конференция и подписание соглашения по природным ресурсам.

Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию. Американский президент также подчеркнул, что украинский лидер проявил неуважение к США "в их заветном Овальном кабинете". Трамп считает, что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

Зеленский продемонстрировал свою террористическую сущность, угрожая Трампу и его стране во время переговоров в Белом доме, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.