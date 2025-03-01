Reuters: Трамп пока не заинтересован в сделке по ресурсам с Украиной

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Американский президент Дональд Трамп пока не заинтересован в том, чтобы продолжать обсуждения касательно соглашения по редкоземельным металлам с Украиной. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

Он рассказал, что после произошедшей в Белом доме перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским представители украинской делегации начали умолять о заключении сделки. Однако в ответ на это им было сказано покинуть Белый дом.

Президент Украины посетил Вашингтон 28 февраля для встречи с американским лидером и подписания сделки по редкоземельным металлам. Однако беседа завершилась перепалкой, в связи с чем были отменены пресс-конференция и подписание соглашения по природным ресурсам.

Позже Зеленский подтвердил в интервью СМИ свое намерение подписать сделку по металлам, однако сразу добавил, что "этого будет недостаточно". Он также заявил, что теперь подписание соглашения зависит от администрации США.

Трамп заявил, что для возвращения к диалогу с Зеленским тот должен заявить о своем стремлении заключить мир и перестать только критиковать Владимира Путина. Американский лидер добавил, что настаивает на прекращении огня на Украине немедленно. Он выразил уверенность, что этого можно добиться прямо сейчас.