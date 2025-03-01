Зеленский сообщил, что верит в возможность спасти свои отношения с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все еще верит в возможность спасти свои отношения с президентом США Дональдом Трампом после произошедшей перепалки в Белом доме. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

Он выразил благодарность Трампу и американскому народу за всю предоставленную Киеву помощь, добавив, что она помогла украинцам выжить. По словам Зеленского, Украине будет крайне трудно воевать с российскими войсками без поддержки США.

Украинский лидер заявил, что сожалеет о сорванных переговорах с Трампом в Вашингтоне. Он также назвал некоторые причины произошедшей перепалки.

"Когда (официальные лица США. – Прим. ред.) говорят о том, что Украина уже разрушена, украинские солдаты убегают, миллионы мирных жителей погибли, а президент – диктатор, то какой должна быть реакция? Где же дружба между США и Украиной?" – задался вопросом Зеленский.

Он добавил, что не знает, когда теперь может быть подписано соглашение о редкоземельных металлах с США. Зеленский подчеркнул, что этот вопрос в данный момент должен решаться со стороны Белого дома.

Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для того, чтобы провести переговоры с Трампом и подписать соглашение между странами о добыче редкоземельных металлов. Однако вскоре беседа перешла в перепалку между двумя лидерами. Трамп указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к американской стороне, "играет с третьей мировой войной" и не демонстрирует признательности США за свою поддержку.

По мнению главы Белого дома, украинский президент не готов к мирному урегулированию. Делегацию Киева вынудили покинуть Белый дом, соглашение по металлам так и не было подписано. После конфликта в Овальном кабинете Трамп заявил, что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

Позже Дональд Трамп заявил, что для возвращения к диалогу с Зеленским тот должен заявить о своем стремлении заключить мир и перестать только критиковать Владимира Путина. Украинский президент, в свою очередь, заявил, что не будет извиняться перед Трампом. По словам Зеленского, он не понимает, что украинская сторона сделала "не так" во время прошедших переговоров.