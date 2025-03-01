CBS: власти США больше не уверены, что добьются прекращения огня на Украине

Фото: 123RF/photovs

Администрация президента США Дональда Трампа больше не уверена, что сможет добиться прекращения огня на Украине после скандала с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материал CBS News.

"Этот эпизод с Зеленским поднял вопросы о том, сможет ли тот двигаться вперед к мирному соглашению", – говорится в статье.

По данным СМИ, после произошедшей перепалки украинские чиновники по-прежнему пытаются добиться от Белого дома возвращения к обсуждению вопроса о поддержке Вашингтона. Однако все попытки пока остаются безрезультатными, поскольку Трамп сейчас не хочет разговаривать с Зеленским.

Американские власти думали, что переговоры об урегулировании на Украине будет намного тяжелее вести с Владимиром Путиным, однако теперь видят больше трудностей в Зеленском, который выдвигает максималистские требования.

Президент Украины посетил Вашингтон 28 февраля для встречи с американским лидером и подписания сделки по редкоземельным металлам. Однако беседа завершилась перепалкой, в связи с чем были отменены пресс-конференция и подписание соглашения по природным ресурсам.

Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию. Американский президент также подчеркнул, что украинский лидер проявил неуважение к США "в их заветном Овальном кабинете". Трамп считает, что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

После скандала президент США заявил, что для возвращения к диалогу с Зеленским тот должен заявить о своем стремлении заключить мир и перестать только критиковать Путина. Трамп добавил, что настаивает на прекращении огня на Украине немедленно. Он выразил уверенность, что этого можно добиться прямо сейчас.