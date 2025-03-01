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Руководитель Минфина США Скотт Бессент заявил, что был крайне шокирован неуважительным отношением президента Украины Владимира Зеленского к народу США. Таким образом он прокомментировал Bloomberg прошедшие переговоры Зеленского и президента США Дональда Трампа.

"Я был шокирован тем, что президент Зеленский придет в Овальный кабинет и будет так вести себя, так говорить с президентом (Трампом. – Прим. ред.), с вице-президентом (США Джей Ди Вэнсом. – Прим. ред.) и, что еще важнее, проявит такое неуважение к американскому народу", – отметил министр.

По его словам, нежелание Зеленского урегулировать конфликт на Украине серьезно осложняет перспективу заключения экономической сделки между Киевом и Вашингтоном.

Бессент признался, что не знает, смогут ли искренние извинения Зеленского как-либо исправить ситуацию, и что в таком случае будет делать администрация Трампа. Он рассказал, что прошедшая встреча изначально должна была показать, что США и Украина взаимосвязаны, однако украинский президент "сорвал все это".

Президент Украины посетил Вашингтон 28 февраля для встречи с американским лидером и подписания сделки по редкоземельным металлам. Однако беседа завершилась перепалкой, в связи с чем были отменены пресс-конференция и подписание соглашения по природным ресурсам.

Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию. Американский президент также подчеркнул, что украинский лидер проявил неуважение к США "в их заветном Овальном кабинете". Трамп считает, что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

Зеленский продемонстрировал свою террористическую сущность, угрожая Трампу и его стране во время переговоров в Белом доме, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.