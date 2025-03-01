Глава дипломатии ЕС Каллас: Европа усилит поддержку Украины

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Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала усилить поддержку Украины со стороны европейских стран после произошедшей перепалки между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Украина – это Европа! Мы поддерживаем Украину. Мы усилим нашу поддержку Украины, чтобы она могла продолжать давать отпор агрессору", – написала Каллас в соцсети X.

Комментируя провалившиеся переговоры Трампа и Зеленского, Каллас заявила, что свободному миру нужен новый лидер, и представители Европы должны принять этот вызов.

Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для того, чтобы провести переговоры с Трампом и подписать соглашение между странами о добыче редкоземельных металлов. Однако вскоре беседа перешла в перепалку между двумя лидерами. Трамп указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к американской стороне, "играет с третьей мировой войной" и не демонстрирует признательности США за свою поддержку.

По мнению главы Белого дома, украинский президент не готов к мирному урегулированию. Делегацию Киева вынудили покинуть Белый дом, соглашение по металлам так и не было подписано.

После конфликта в Овальном кабинете Трамп заявил, что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере. Зеленский позволял себе кричать, пытаться спорить, отвечать на вопросы прессы первым, грубо на них реагировать и перебивать.

Белый дом выпустил официальное заявление после встречи Зеленского с Трампом, в котором заявлялось, что власти США не позволят никогда и никому использовать Соединенные Штаты и американский народ в своих интересах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Зеленский продемонстрировал свою террористическую сущность, угрожая Дональду Трампу и его стране во время переговоров в Белом доме.