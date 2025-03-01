01 марта, 04:02Политика
Белый дом заявил, что США больше не будут финансировать конфликт на Украине
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Американские власти больше не собираются финансировать конфликт Украины с Россией, так как приоритетом Вашингтона являются мирные переговоры. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News.
"Джо Байден (бывший президент США. – Прим. ред.) больше не находится в Овальном кабинете, и мы больше не собираемся просто так выписывать чеки на войну, идущую далеко от нас, без реального, долгосрочного мира", – подчеркнула она.
Она обратила внимание, что мирные переговоры требуют уступок с обеих сторон, однако украинский президент Владимир Зеленский этого не понимает. Ливитт отметила, что американский лидер Дональд Трамп хочет добиться мира, однако для этого необходимо, чтобы обе стороны сели за стол и начали диалог.
Комментируя перепалку Трампа с Зеленским в Белом доме, Ливитт заявила, что именно украинский лидер повел себя враждебно по отношению к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, с чего и начался конфликт. По ее словам, изначально Трамп был "воодушевлен" планируемым экономическим соглашением по ресурсам Украины.
Президент Украины посетил Вашингтон 28 февраля для встречи с американским лидером и подписания сделки по редкоземельным металлам. Однако беседа завершилась перепалкой, в связи с чем были отменены пресс-конференция и подписание соглашения по природным ресурсам.
Трамп заявил, что для возвращения к диалогу с Зеленским тот должен заявить о своем стремлении заключить мир и перестать только критиковать Владимира Путина.
По информации СМИ, Госдепартамент США уже остановил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, администрация США изучает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи Украине.
Беседа Трампа и Зеленского в Белом доме прошла на повышенных тонах