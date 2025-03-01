Белый дом заявил, что США больше не будут финансировать конфликт на Украине

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Американские власти больше не собираются финансировать конфликт Украины с Россией, так как приоритетом Вашингтона являются мирные переговоры. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News.

"Джо Байден (бывший президент США. – Прим. ред.) больше не находится в Овальном кабинете, и мы больше не собираемся просто так выписывать чеки на войну, идущую далеко от нас, без реального, долгосрочного мира", – подчеркнула она.

Она обратила внимание, что мирные переговоры требуют уступок с обеих сторон, однако украинский президент Владимир Зеленский этого не понимает. Ливитт отметила, что американский лидер Дональд Трамп хочет добиться мира, однако для этого необходимо, чтобы обе стороны сели за стол и начали диалог.

Комментируя перепалку Трампа с Зеленским в Белом доме, Ливитт заявила, что именно украинский лидер повел себя враждебно по отношению к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, с чего и начался конфликт. По ее словам, изначально Трамп был "воодушевлен" планируемым экономическим соглашением по ресурсам Украины.

Президент Украины посетил Вашингтон 28 февраля для встречи с американским лидером и подписания сделки по редкоземельным металлам. Однако беседа завершилась перепалкой, в связи с чем были отменены пресс-конференция и подписание соглашения по природным ресурсам.

Трамп заявил, что для возвращения к диалогу с Зеленским тот должен заявить о своем стремлении заключить мир и перестать только критиковать Владимира Путина.

По информации СМИ, Госдепартамент США уже остановил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, администрация США изучает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи Украине.