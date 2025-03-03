Песков: перепалка Зеленского и Трампа показала, как тяжело будет достичь мира на Украине

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Перепалка украинского президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне показала, что выйти на траекторию урегулирования конфликта на Украине будет тяжело. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, назвав событие беспрецедентным.

По его словам, Зеленский своим поведением в Вашингтоне показал полное отсутствие дипломатических способностей. Он также обратил внимание на то, что украинский лидер не хочет мира. Песков считает, что кто-то должен заставить президента Украины изменить позицию.

"Российская сторона еще раз убедилась в правоте (Владимира. – Прим. ред.) Путина, когда он говорил, что при всей открытости российской стороны к переговорному процессу эти добрые намерения упираются в нежелание киевского режима поддерживать такую динамику", – добавил пресс-секретарь президента России.

Он также сообщил, что Путин в курсе всех нюансов беседы Трампа и Зеленского и принял их во внимание.

Перепалка на повышенных тонах двух лидеров произошла на встрече в Вашингтоне 28 февраля. Трамп заявил, что Зеленский неуважительно относится к США и "заигрывает с третьей мировой войной".

В результате президента Украины и прибывшую с ним команду попросили удалиться из Белого дома, а пресс-конференция по итогам встречи была отменена. Также не состоялось подписание соглашения по природным ресурсам, ради которого в Вашингтон прилетел украинский лидер.

Трамп указал на то, что Зеленский не готов к урегулированию конфликта на Украине, поэтому сторонам будет трудно вести переговоры в такой манере.

Глава Белого дома считает, что для возвращения к диалогу с Зеленским тот должен заявить о своем стремлении заключить мир и перестать критиковать Путина. Однако украинский лидер отказался извиняться перед Трампом. По его словам, он не понимает, что украинская сторона сделала "не так" во время прошедших переговоров.

При этом многие лидеры европейских стран поддержали Зеленского после перепалки с Трампом. Например, президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников Киева, в том числе США, продолжить оказывать поддержку Украины.

