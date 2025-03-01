Европейские лидеры поддержали Зеленского после перепалки с Трампом

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Многие лидеры европейских стран оказали поддержку Украине и, в частности, ее президенту Владимиру Зеленскому после перепалки с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне.

К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников Украины, в том числе США, продолжить оказывать поддержку Киеву.

"Есть агрессор: Россия. Есть жертва: Украина. Мы были правы, когда три года назад помогли Украине и ввели санкции против России – и должны продолжать это делать", – написал Макрон в соцсети X.

Польский премьер Дональд Туск также поддержал Зеленского, заявив, что украинцы "не одни" в текущем конфликте. Слова поддержки высказала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, призвав Зеленского быть бесстрашным и обещав продолжить поддержку от Евросоюза.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф отметил, что его страна будет поддерживать Украину еще больше, чем когда-либо. В свою очередь, президент Чехии Петр Павел подтвердил неизменную поддержку Украины, призвав европейские страны активизировать свои усилия.

Глава победившего на выборах в немецкий бундестаг блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заверил Зеленского в продолжении поддержки со стороны ФРГ. Аналогичное заявление сделала и глава МИД Германии Анналена Бербок, подчеркнув, что Украина "не одинока".

Однако действующий немецкий канцлер Олаф Шольц выступил с менее определенным заявлением, сообщив лишь о необходимости работы по приближению справедливого мира.

Премьер Норвегии Йонас Гар Стере и глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен осудили перепалку Трампа с Зеленским, при этом выразив поддержку Киеву, сообщает РИА Новости. Между тем, как сообщает ТАСС, британский премьер Кир Стармер провел телефонные разговоры с Трампом и Зеленским. Содержание переговоров не раскрывается.

В отличие от многих других европейских лидеров, в поддержку Трампа выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Сильные люди создают мир, слабые – войну. Сегодня президент Трамп смело выступил за мир. Даже если многим было трудно это переварить. Спасибо, господин президент!" – написал он на своей странице в соцсети X.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала усилить поддержку Украины со стороны европейских стран после скандала в Вашингтоне. Она также добавила, что свободному миру нужен новый лидер, и представители Европы должны принять этот вызов.

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для подписания сделки по редкоземельным металлам и проведения переговоров с Трампом, однако их разговор завершился перепалкой на повышенных тонах. Глава Белого дома указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к США и "заигрывает с третьей мировой войной".

После конфликта украинского президента и прибывших с ним дипломатов попросили удалиться из Белого дома. Трамп считает, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

Позже президент США заявил, что для возвращения к диалогу с Зеленским тот должен заявить о своем стремлении заключить мир и перестать только критиковать Владимира Путина. Украинский президент, в свою очередь, заявил, что не будет извиняться перед Трампом. По словам Зеленского, он не понимает, что украинская сторона сделала "не так" во время прошедших переговоров.