Зеленский вновь отверг идею территориальных уступок ради завершения конфликта

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Украина не станет подписывать соглашение о прекращении огня в обмен на потерю территорий. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, которого цитирует издание The Guardian.

Он отметил, что территориальные уступки могут привести к напряженности в будущем. Зеленский также заявил, что союзники и посредники Киева понимают, что если конфликт закончится не так, как считает правильным Украина, то тогда "будет лишь вопросом времени, прежде чем люди захотят восстановить справедливость".

Ранее Зеленский выразил готовность покинуть свой президентский пост ради членства Украины в НАТО. По его словам, это будет означать, что он выполнил "свою миссию".

Президент Украины также заявил о готовности подписать с США соглашение о редкоземельных металлах. Зеленский подчеркнул, что Киев настроен конструктивно в этом вопросе и теперь все зависит от готовности Белого дома.