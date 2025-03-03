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Украинский президент Владимир Зеленский вновь выразил готовность покинуть свой пост ради членства страны в НАТО. Об этом он сообщил в интервью Sky News.

"Меня можно обменять на членство в НАТО. Это будет означать, что я выполнил свою миссию", – заявил Зеленский.

Отдельно украинский лидер прокомментировал критику американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который ранее требовал от Зеленского уйти в отставку.

По словам главы Украины, в этом вопросе он прислушивается только к гражданам своей страны. В связи с этим Зеленский пообещал оказать помощь Грэму в получении украинского гражданства, чтобы его слова "имели вес".

"Чтобы сменить меня, это будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Вам нужно будет помешать мне участвовать в них. И это будет немного сложнее", – добавил Зеленский.

Президент Украины посетил Вашингтон 28 февраля для встречи с американским лидером Дональдом Трампом и подписания сделки по редкоземельным металлам. Однако беседа завершилась перепалкой, в связи с чем были отменены пресс-конференция и подписание соглашения по природным ресурсам.

После конфликта в Белом доме сенатор Грэм, который до этого неоднократно выступал активным сторонником Киева, сообщил, что больше не хотел бы видеть Зеленского в качестве своего делового партнера. По словам политика, его позицию сейчас разделяет большинство американцев, наблюдавших за поведением украинского президента.