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Зеленский заявил о готовности обменять пост президента на членство Украины в НАТО
Фото: 123RF/wladyslawmus
Украинский президент Владимир Зеленский вновь выразил готовность покинуть свой пост ради членства страны в НАТО. Об этом он сообщил в интервью Sky News.
"Меня можно обменять на членство в НАТО. Это будет означать, что я выполнил свою миссию", – заявил Зеленский.
Отдельно украинский лидер прокомментировал критику американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который ранее требовал от Зеленского уйти в отставку.
По словам главы Украины, в этом вопросе он прислушивается только к гражданам своей страны. В связи с этим Зеленский пообещал оказать помощь Грэму в получении украинского гражданства, чтобы его слова "имели вес".
"Чтобы сменить меня, это будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Вам нужно будет помешать мне участвовать в них. И это будет немного сложнее", – добавил Зеленский.
Президент Украины посетил Вашингтон 28 февраля для встречи с американским лидером Дональдом Трампом и подписания сделки по редкоземельным металлам. Однако беседа завершилась перепалкой, в связи с чем были отменены пресс-конференция и подписание соглашения по природным ресурсам.
После конфликта в Белом доме сенатор Грэм, который до этого неоднократно выступал активным сторонником Киева, сообщил, что больше не хотел бы видеть Зеленского в качестве своего делового партнера. По словам политика, его позицию сейчас разделяет большинство американцев, наблюдавших за поведением украинского президента.
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