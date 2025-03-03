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Перепалка президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, вылившаяся из раскола в отношениях между Европой и Америкой, знаменует конец коллективного Запада, пишет газета The Washington Post.

Ссора в Белом доме обернулась фиаско для Киева и теперь может стать переломным моментом в истории украинского конфликта, следует из материала. Авторы статьи отмечают, что Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс, "возможно, и рады шокировать Европу", но их партнеры по другую сторону океана уже смирились с крахом единого Запада.

Более того, по утверждению журналистов, развал союза между США и Европой, а также стремление Трампа сузить понимание американских интересов указывают на то, что мир вступает в новую эпоху.

Между тем и в России оценили феерическое фиаско главы киевского режима. По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Вячеслава Никонова, такие прецеденты в истории дипломатии найти сложно.

Чиновник считает, что объяснение произошедшего простое – неадекватность Зеленского.

"Причем она у него, в принципе, всегда присутствует. Зеленский – весьма неадекватный политик, это мы знаем, и вообще он персонаж такой, от эстрады, я бы сказал. К тому же избалованный западной общественностью, которая ему вообще все всегда прощала", – заявил Никонов в эфире радио КП.

Выходка украинского президента поставила Европу в "интересное положение", утверждает депутат. С одной стороны, европейские лидеры, как он выразился, являются ставленниками так называемого американского глубинного государства. С другой стороны, они привыкли поддерживать Зеленского.

Перепалка Трампа и Зеленского произошла на их встрече в Вашингтоне 28 февраля. По словам республиканца, украинский лидер проявил неуважение к США и повел себя враждебно.

В результате были отменены пресс-конференция и подписание соглашения по природным ресурсам. Кроме того, президент США попросил самого Зеленского и прибывшую с ним делегацию удалиться из Белого дома.

Причем после произошедшего скандала Зеленский отказался извиняться перед Трампом. Такое поведение в который раз подтвердило, что глава киевского режима является угрозой для мирового сообщества, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.