NYT: Трамп рассмотрит вопрос прекращения военной помощи Украине 3 марта

03 марта, 09:07Политика
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Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с американскими чиновниками, на которой будут рассмотрены возможные меры в отношении Украины, включая прекращение военной помощи, передает газета New York Times.
Как раскрыл источник из администрации республиканца, среди приглашенных на встречу числятся высокопоставленные советники по национальной безопасности Трампа, в том числе госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.
Возможное принятие мер по ряду стратегий в отношении Украины может коснуться также прекращения поставок боеприпасов и оборудования, которые были одобрены еще при администрации бывшего главы США Джо Байдена, отметил собеседник издания.
Вместе с тем депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не доверять Трампу, так как он преследует свои цели, участвуя в переговорах по урегулированию конфликта.
Чиновник напомнил, что США больше, чем кто-либо другой, вложили средств в финансовую поддержку Украины. Однако к сегодняшнему дню оборонный потенциал Киева истончился до определенной критической отметки.
"И Трамп понял, что если не пойти на мирные соглашения с Россией, то через полгода Россия будет вести мирные переговоры уже из Киева, и он, собственно говоря, вообще ничего не получит", – пояснил свою позицию Милонов в беседе с "Газетой.ру".
Депутат также уверен, что в этих переговорах нет места любви к России. Они основаны на прагматизме и стремлении хотя бы частично компенсировать расходы, которые нанес Байден, заключил Милонов.
Президент США решил начать рассмотрение вопроса о временном или полном прекращении текущих поставок вооружения Киеву после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Беседа лидеров прошла 28 февраля и завершилась перепалкой между ними на повышенных тонах.
Трамп, указав, что Зеленский неуважительно повел себя по отношению к США, попросил последнего, а также прибывших с ним дипломатов удалиться из Белого дома. После этого республиканец заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.
Тем не менее накануне, 2 марта, Великобритания решила выделить Украине более двух миллиардов долларов военной помощи по подписанному странами экономическому соглашению. Средства пойдут на закупку пяти тысяч противовоздушных ракет для систем ПВО.
Трамп указал Зеленскому на его неуважительное отношение к США