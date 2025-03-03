NYT: Трамп рассмотрит вопрос прекращения военной помощи Украине 3 марта

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Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с американскими чиновниками, на которой будут рассмотрены возможные меры в отношении Украины, включая прекращение военной помощи, передает газета New York Times.

Как раскрыл источник из администрации республиканца, среди приглашенных на встречу числятся высокопоставленные советники по национальной безопасности Трампа, в том числе госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

Возможное принятие мер по ряду стратегий в отношении Украины может коснуться также прекращения поставок боеприпасов и оборудования, которые были одобрены еще при администрации бывшего главы США Джо Байдена, отметил собеседник издания.

Вместе с тем депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не доверять Трампу, так как он преследует свои цели, участвуя в переговорах по урегулированию конфликта.

Чиновник напомнил, что США больше, чем кто-либо другой, вложили средств в финансовую поддержку Украины. Однако к сегодняшнему дню оборонный потенциал Киева истончился до определенной критической отметки.

"И Трамп понял, что если не пойти на мирные соглашения с Россией, то через полгода Россия будет вести мирные переговоры уже из Киева, и он, собственно говоря, вообще ничего не получит", – пояснил свою позицию Милонов в беседе с "Газетой.ру".

Депутат также уверен, что в этих переговорах нет места любви к России. Они основаны на прагматизме и стремлении хотя бы частично компенсировать расходы, которые нанес Байден, заключил Милонов.

Президент США решил начать рассмотрение вопроса о временном или полном прекращении текущих поставок вооружения Киеву после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Беседа лидеров прошла 28 февраля и завершилась перепалкой между ними на повышенных тонах.

Трамп, указав, что Зеленский неуважительно повел себя по отношению к США, попросил последнего, а также прибывших с ним дипломатов удалиться из Белого дома. После этого республиканец заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

Тем не менее накануне, 2 марта, Великобритания решила выделить Украине более двух миллиардов долларов военной помощи по подписанному странами экономическому соглашению. Средства пойдут на закупку пяти тысяч противовоздушных ракет для систем ПВО.

