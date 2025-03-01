WSJ: Трамп распорядился изучить возможности прекращения помощи Украине

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал поручение сотрудникам национальной безопасности рассмотреть вопрос о прекращении поставок оружия Киеву после встречи с украинском президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

Высокопоставленный американский чиновник отметил, что речь идет о временном или полном прекращении текущих поставок вооружения. Однако, по данным издания, пока глава Белого дома намерен ждать дальнейших действий со стороны украинского руководства.

При этом, как утверждают журналисты, Трамп еще в ходе предвыборной гонки в США в 2024 году заявлял спонсорам Республиканской партии, что у Украины нет шансов на успех в борьбе с Россией. Президент Соединенных Штатов подчеркивал, что продолжение поддержки Киева не служит интересам Вашингтона.

Между тем бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил в интервью телеканалу Bloomberg Television, что Зеленский "полностью провалил" переговоры с Трампом.

"Мы знаем, какие взгляды у Трампа, мы знаем, как он их выражает. <...> Он (Зеленский. – Прим. ред.) действительно потерял возможность", – отметил Волкер.

Встреча Зеленского и Трампа прошла в Вашингтоне 28 февраля. Переговоры завершились перепалкой на повышенных тонах. Глава Белого дома указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к США и "заигрывает с третьей мировой войной".

После конфликта украинского президента и прибывших с ним дипломатов попросили удалиться из Белого дома. Трамп считает, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

Вскоре после встречи Трампа и Зеленского в СМИ появилась информация, что глава Белого дома может остановить не только прямую, но и косвенную военную помощь Киеву. Речь идет в том числе о предоставлении Украине раззведданных, обучении военных и пилотов ВСУ, а также размещении колл-центра, который занимается вопросами международной помощи, на американской военной базе в Германии.