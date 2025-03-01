Госсекретарь США Рубио допустил, что Зеленский не хочет мира на Украине

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Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что украинский президент Владимир Зеленский на самом деле не хочет мира на Украине, несмотря на свои заявления об обратном. Об этом глава Госдепа сообщил в интервью CNN.

Рубио назвал фиаско прошедшие переговоры Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, превратившиеся в перепалку. Он подчеркнул, что теперь украинскому президенту следует извиниться за свое поведение.

По словам госсекретаря, у Зеленского не было никакой необходимости идти в Белый дом и становиться враждебным.

Президент Украины посетил Вашингтон 28 февраля для встречи с американским лидером и подписания сделки по редкоземельным металлам. Однако беседа завершилась перепалкой, в связи с чем были отменены пресс-конференция и подписание соглашения по природным ресурсам.

Трамп заявил, что для возвращения к диалогу с Зеленским тот должен заявить о своем стремлении заключить мир и перестать только критиковать Владимира Путина.

По информации СМИ, Госдепартамент США уже остановил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, администрация США изучает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи Украине.