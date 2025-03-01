США заявили, что считают Киев невероятно упрямым переговорщиком

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Киев является невероятно упрямым переговорщиком. Об этом она сообщила в интервью Fox News, комментируя перепалку украинского президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Ливитт также отметила, что присутствие журналистов и камер во время ссоры в Белом доме стало положительным моментом.

"Американский народ и весь мир наконец увидели, с чем президент Трамп и его команда вынуждены сталкиваться за закрытыми дверьми во время переговоров с украинцами", – сказала она.

Ранее Ливитт заявляла, что мирные переговоры требуют уступок с обеих сторон, однако Зеленский этого не понимает. По ее словам, Трамп хочет добиться мира, однако для этого необходимо, чтобы обе стороны сели за стол и начали диалог.

Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для подписания сделки по редкоземельным металлам и проведения переговоров с Трампом, однако их разговор завершился перепалкой на повышенных тонах. Глава Белого дома указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к США и "заигрывает с третьей мировой войной".

После конфликта украинского президента и прибывших с ним дипломатов попросили удалиться из Белого дома. Трамп считает, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.