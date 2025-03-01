NYT: Трамп после перепалки с Зеленским может прекратить обучение США военных и пилотов ВСУ

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Глава Белого дома Дональд Трамп после перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским может остановить не только прямую, но и косвенную военную помощь Киеву. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на американского чиновника.

Речь идет в том числе о предоставлении Украине раззведданных, обучении военных и пилотов, а также размещении колл-центра, который занимается вопросами международной помощи, на американской военной базе в Германии.

Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для подписания сделки по редкоземельным металлам и проведения переговоров с Трампом, однако их разговор завершился перепалкой на повышенных тонах. Глава Белого дома указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к США и "заигрывает с третьей мировой войной".

После конфликта украинского президента и прибывших с ним дипломатов попросили удалиться из Белого дома. Трамп считает, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.