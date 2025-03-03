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Европейские лидеры во время встречи на саммите в Лондоне решили, что хотят продолжать боевые действия на Украине вместо того, чтобы выбрать мир. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Они решили, что Украина должна продолжать войну. Это плохо, опасно и ошибочно. Венгрия остается на стороне мира", – написал Орбан в соцсети X.

Политик завершил свое сообщение латинскими словами ceterum censeo, которые являются частью крылатого выражения Ceterum censeo Carthaginem delendam esse (Впрочем, полагаю, что Карфаген должен быть разрушен. – Прим. ред.). Это выражение традиционно обозначает настойчивый призыв к борьбе с неким врагом или препятствием, а также постоянное возвращение к одному и тому же вопросу, независимо от общей тематики обсуждения.

Выступая на саммите в Лондоне, многие лидеры Европы призывали к увеличению поставок оружия Украине. К примеру, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила превратить Украину в "стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник".

Великобритания пообещала выделить Украине более двух миллиардов долларов военной помощи по подписанному странами экономическому соглашению, а Швеция – отправить военных при условии, что США поддержат решение и гарантируют безопасность украинской стороне.

Предприниматель и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск раскритиковал европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что они устраивают "шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах".

Многие страны Европы не обладают планом украинского урегулирования, отметил, в свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио. По его мнению, Европа хочет затянуть конфликт, чтобы подвести Россию к переговорам. Однако это не тот вариант, который мог бы поддерживать глава США Дональд Трамп, добавил Рубио.