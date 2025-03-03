Глава ЕК фон дер Ляйен призвала превратить Украину в "стального дикобраза"

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила превратить Украину в "стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник". Об этом она заявила по итогам саммита в Лондоне, пишет ТАСС.

Для этого глава ЕК призвала страны Евросоюза и НАТО увеличить поставки оружия на Украину, нарастить экономическую и финансовую помощь и предоставить Киеву гарантии безопасности и поддержки энергоинфраструктуры.

Фон дер Ляйен также заявила о необходимости срочно "вооружить Европу" и запустить новую гонку обычных вооружений. Она пообещала изменить бюджетные нормы и финансовые правила в Евросоюзе, чтобы дать странам сообщества больше возможностей для массовых инвестиций в производство оружия. Конкретные меры по данным вопросам будут рассмотрены на саммите в Брюсселе 6 марта.

Британский премьер Кир Стармер по итогам саммита в Лондоне заявил, что Великобритания выделит Украине более двух миллиардов долларов военной помощи по подписанному странами экономическому соглашению.

В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что его страна может отправить военных на Украину при условии, что США поддержат решение и гарантируют безопасность Киеву.