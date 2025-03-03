Макрон и Стармер предложили временное перемирие на Украине в воздухе и на море

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что совместно с британским премьером Киром Стармером выдвинул предложение о введении месячного режима перемирия в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине. Об этом он сообщил в интервью Le Figaro.

Макрон отметил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, поскольку из-за длины фронта будет сложно следить за соблюдением перемирия.

Президент Франции добавил, что в ближайшее время на Украине не появятся западные военные. По его словам, это будет возможно только после подписания мирного соглашения, при этом сами переговоры об урегулировании ситуации могут занять несколько недель.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон ранее заявил, что страна может отправить своих военных на Украину при условии, что США поддержат решение и гарантируют безопасность Киеву.

В свою очередь, Великобритания выделит Украине более двух миллиардов долларов военной помощи по подписанному странами экономическому соглашению. Средства пойдут на закупку пяти тысяч противовоздушных ракет для систем ПВО.