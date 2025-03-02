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Великобритания выделит Украине более 2 млрд долларов военной помощи по подписанному странами экономическому соглашению, заявил британский премьер Кир Стармер на пресс-конференции по итогам встречи с участием лидеров 18 стран. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Стармера, средства пойдут на закупку пяти тысяч противовоздушных ракет для систем ПВО. Кроме того, отметил он, европейские политики приняли решение продолжать поставки военной помощи Украине и сохранить давление на Россию.

Британский премьер заявил, что участники встречи договорились обеспечить нахождение украинской стороны за столом переговоров и достичь безопасности страны.

"В-третьих, в случае мирной сделки мы продолжим усиливать оборонный потенциал Украины, чтобы остановить любое будущее вторжение", – отметил политик.

По его словам, европейские страны обязались сформировать коалицию доброй воли для защиты мирной сделки на Украине. Также на встрече было утверждено решение Лондона, Киева и Парижа о начале разработки плана по прекращению боевых действий, который впоследствии должен быть предоставлен США.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский посетил Лондон, в котором встретился с Стармером. Во время визита президент Украины подписал соглашение по кредитной сделке с Великобританией, согласно которой средства поступят за счет доходов от замороженных активов РФ.

По словам Зеленского, полученные деньги пойдут на усиление обороноспособности страны, в частности, на производство оружия на Украине. В британском правительстве отметили, что кредит поступит тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов (около 945,5 миллиона долларов).