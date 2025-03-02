Зеленский подписал кредитную сделку с Британией за счет доходов от активов РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал соглашение по кредитной сделке с Великобританией. По его словам, средства поступят за счет доходов от замороженных активов РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети Зеленского.

Украинский лидер уточнил, что полученные деньги пойдут на усиление обороноспособности страны, в частности, на производство оружия на Украине.

В Британском правительстве отметили, что кредит поступит тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов (около 945,5 миллиона долларов). Первую выплату Киев получит в конце следующей недели.

Британский премьер Кир Стармер выразил поддержку Владимиру Зеленскому во время их встречи в Лондоне. Он подчеркнул, что Лондон будет оказывать помощь Киеву так долго, как потребуется.

В свою очередь, французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз на предстоящем саммите 6 марта, скорее всего, одобрит финансирование Украины на сотни миллиардов евро.