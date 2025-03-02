Макрон пообещал Украине финансирование от ЕС на сотни миллиардов евро

Фото: depositphotos/vverve

Евросоюз на предстоящем саммите 6 марта, скорее всего, одобрит финансирование Украины на сотни миллиардов евро. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью изданию La Tribune.

Он назвал целью предстоящего мероприятия усиление поддержки Украины. Макрон убежден, что построение архитектуры европейской безопасности и финансирование Украины займет годы. В связи с этим он также призвал сделать все необходимое для сохранения поддержки США.

Комментируя конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом, Макрон призвал всех вернуться к спокойствию, "несмотря на раздражение".

По данным СМИ, после перепалки с Зеленским в Белом доме Трамп дал поручение сотрудникам национальной безопасности рассмотреть вопрос о прекращении поставок оружия Киеву. Речь идет о временном или полном прекращении текущих поставок вооружения.

Кроме того, глава Белого дома может остановить не только прямую, но и косвенную военную помощь Киеву: предоставление Украине раззведданных, обучение военных и пилотов, а также размещение колл-центра на американской военной базе в Германии.