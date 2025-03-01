Рубио: Трампу и Зеленскому, возможно, удастся восстановить отношения

01 марта, 06:30Политика
Фото: ТАСС/Zuma
Глава Госдепартамента США Марко Рубио допустил, что американскому президенту Дональду Трампу и лидеру Украины Владимиру Зеленскому удастся восстановить отношения после конфликта во время переговоров в Белом доме. Об этом Рубио сообщил в интервью CNN.
По словам госсекретаря, конфликт на Украине мог бы закончиться за считанные дни, если бы не то вооружение, которое Штаты передали Киеву еще в первый президентский срок Трампа.
Рубио утверждает, что на данный момент Дональд Трамп является единственным человеком на планете, который активно пытается завершить бои на Украине. Он призвал всех оказать ему в этом поддержку. В частности, Госдеп при нынешней администрации пытается завершить все конфликты, а не начинать новые или усугублять существующие, подчеркнул он.
Разговоры об организации трехсторонней встречи Владимира Путина, Трампа и Зеленского Рубио счел преждевременными. По его словам, Москва готова к взаимодействию, однако для начала необходимо "проанализировать все аспекты".
Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для подписания сделки по редкоземельным металлам и проведения переговоров с Трампом, однако их разговор завершился перепалкой на повышенных тонах. Глава Белого дома указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к США и "заигрывает с третьей мировой войной".
После конфликта украинского президента и прибывших с ним дипломатов попросили удалиться из Белого дома. Трамп считает, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.
Позже президент США заявил, что для возвращения к диалогу с Зеленским тот должен заявить о своем стремлении заключить мир и перестать только критиковать Владимира Путина. Украинский президент, в свою очередь, заявил, что не будет извиняться перед Трампом. По словам Зеленского, он не понимает, что украинская сторона сделала "не так" во время прошедших переговоров.
Трамп указал Зеленскому на его неуважительное отношение к США