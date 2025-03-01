Рубио: Трампу и Зеленскому, возможно, удастся восстановить отношения

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Глава Госдепартамента США Марко Рубио допустил, что американскому президенту Дональду Трампу и лидеру Украины Владимиру Зеленскому удастся восстановить отношения после конфликта во время переговоров в Белом доме. Об этом Рубио сообщил в интервью CNN.

По словам госсекретаря, конфликт на Украине мог бы закончиться за считанные дни, если бы не то вооружение, которое Штаты передали Киеву еще в первый президентский срок Трампа.

Рубио утверждает, что на данный момент Дональд Трамп является единственным человеком на планете, который активно пытается завершить бои на Украине. Он призвал всех оказать ему в этом поддержку. В частности, Госдеп при нынешней администрации пытается завершить все конфликты, а не начинать новые или усугублять существующие, подчеркнул он.

Разговоры об организации трехсторонней встречи Владимира Путина, Трампа и Зеленского Рубио счел преждевременными. По его словам, Москва готова к взаимодействию, однако для начала необходимо "проанализировать все аспекты".

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для подписания сделки по редкоземельным металлам и проведения переговоров с Трампом, однако их разговор завершился перепалкой на повышенных тонах. Глава Белого дома указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к США и "заигрывает с третьей мировой войной".

После конфликта украинского президента и прибывших с ним дипломатов попросили удалиться из Белого дома. Трамп считает, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

Позже президент США заявил, что для возвращения к диалогу с Зеленским тот должен заявить о своем стремлении заключить мир и перестать только критиковать Владимира Путина. Украинский президент, в свою очередь, заявил, что не будет извиняться перед Трампом. По словам Зеленского, он не понимает, что украинская сторона сделала "не так" во время прошедших переговоров.