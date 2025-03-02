Стармер обнял Зеленского в Лондоне и пообещал ему полную поддержку

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Британский премьер Кир Стармер выразил поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время их встречи в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Стармер нарушил традицию и не просто ждал гостя на пороге своей резиденции на Даунинг-стрит, но пошел ему навстречу и обнял. Местные издания считают, что таким образом премьер Великобритании показал, что его государство находится на стороне Киева.

Стармер подчеркнул, что Лондон будет оказывать полную поддержку Киеву так долго, как потребуется. Он назвал своей целью достижение прочного мира для Украины, который будет основан на суверенитете и безопасности.

Затем Зеленский и Стармер продолжили свое общение за закрытыми дверьми.

Украинский президент прибыл в Лондон 1 марта после прерванной поездки в США, где он вступил в перепалку с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Трамп указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к Штатам. После произошедшего скандала президент Украины отказался извиняться перед лидером США.

Позже в СМИ появилась информация, что президент Соединенных Штатов дал поручение сотрудникам национальной безопасности рассмотреть вопрос о прекращении поставок оружия Киеву.