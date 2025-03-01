РИА Новости: самолет Зеленского после вылета из США приземлился в Лондоне

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Самолет президента Украины Владимира Зеленского прибыл в лондонский аэропорт Станстед, свидетельствуют данные портала FlightAware.

Сайт уточняет, что Airbus A319 вылетел с американской военной базы Эндрюс в 6:53 по московскому времени и прибыл в Лондон 14:03. Этим самолетом, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, пользуются власти Украины и Зеленский.

Украинский лидер прервал свою поездку в США после перепалки с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Лидер США указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к США. После произошедшего скандала президент Украины отказался извиняться перед Трампом.

Позже в СМИ появилась информация, что президент Соединенных Штатов дал поручение сотрудникам национальной безопасности рассмотреть вопрос о прекращении поставок оружия Киеву.

