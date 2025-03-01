Сийярто назвал выступление Трампа в споре с Зеленским лучшим моментом за три года

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Выступление главы Белого дома Дональда Трампа во время его перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским стало самым ярким моментом последних трех лет. Таким мнением поделился министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Позиция президента Дональда Трампа в пользу мира стала самым великолепным моментом за последние три года", – приводит слова главы МИД Венгрии РИА Новости.

Также Сийярто выразил надежду на успех переговоров Москвы и Вашингтона, подчеркнув, что только соглашение между РФ и США способно вернуть мир в Центральную Европу.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил поддержку стремлениям американского президента установить мир на Украине. По словам грузинского премьера, Трамп и его мирные усилия "один за другим" были подвергнуты критике людьми, ответственными за украинский конфликт.

Кобахидзе добавил, что "партия глобальной войны" мгновенно мобилизовалась против главы Белого дома в лице брюссельских чиновников и американского сенатора Джин Шахин.

Встреча Зеленского и Трампа, прошедшая в Вашингтоне 28 февраля, завершилась перепалкой на повышенных тонах. Глава Белого дома указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к США и "заигрывает с третьей мировой войной".