Премьер Грузии Кобахидзе поддержал стремление Трампа установить мир на Украине

Фото: ТАСС/Инна Кукуджанова

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил поддержку стремлениям американского президента Дональда Трампа установить мир на Украине.

"Вчера еще раз была проведена четкая граница между партией войны и партией мира. Я имею в виду не столько полемику Трампа и (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского, сколько отзывы на нее", – написал Кобахидзе в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, запрещен в РФ).

По словам грузинского премьера, Трамп и его мирные усилия "один за другим" были подвергнуты критике людьми, ответственными за украинский конфликт. Он добавил, что "партия глобальной войны" мгновенно мобилизовалась против главы Белого дома в лице брюссельских чиновников и американского сенатора Джин Шахин.

"От них не отстали и лидеры грузинской радикальной оппозиции, которые всего месяц назад любовались своими "сэлфи", сделанными в задней комнате на инаугурации Трампа", – заметил Кобахидзе.

Глава правительства Грузии подчеркнул, что противостояние между партией войны и группой людей, желающих мира, вступило в финальную фазу.

Встреча Зеленского и Трампа, прошедшая в Вашингтоне 28 февраля, завершилась перепалкой на повышенных тонах. Глава Белого дома указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к США и "заигрывает с третьей мировой войной".

После конфликта украинского президента и прибывших с ним дипломатов попросили удалиться из Белого дома. Трамп считает, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в Европе предлагают продолжать украинский конфликт еще год в надежде ослабить Россию. Однако в США считают такой подход нереалистичным.

Глава Госдепа рассказал, что поинтересовался у своих европейских коллег, в чем заключается их план по урегулированию конфликта. Один из иностранных министров, чье имя Рубио не стал называть, заявил, что они хотят продолжать боевые действия еще год до той точки, пока Россия сама не начнет "умолять о мире".