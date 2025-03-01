Советник Трампа Уолтц заявил, что команда Зеленского была в слезах после перепалки

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Члены команды президента Украины Владимира Зеленского были в слезах, когда их попросили покинуть Белый дом. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа Майк Уолтц.

"Его посол и советник <...> были практически в слезах <...> но Зеленский все еще спорил", – рассказал Уолтц в беседе с CNN.

Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом 28 февраля. Президент США высказал украинскому коллеге множество претензий. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

