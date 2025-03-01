Совет по нацбезопасности Уолтц: Зеленский разозлил Трампа своей "засадой"

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был разозлен поведением украинского лидера Владимира Зеленского, устроившего в Белом доме "засаду". Об этом заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.

"Это могло и должно было стать позитивным моментом для Украины, мы бы перешли к дальнейшим переговорам с русскими и добились прекращения войны. Но вместо этого <...> стало неясно, хочет ли Зеленский по-настоящему остановить бои", – поделился Уолтц в интервью Fox News.

Уолтц подчеркнул, что поведение украинского президента в ходе встречи с Трампом было своего рода засадой.

"Мы посоветовали президенту (Трампу. – Прим. ред.) практически единогласно, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы не видим продолжения", – добавил советник по нацбезопасности.

По его словам, Зеленский даже не понял, что произошло, в отличие от других участников украинской делегации, включая посла и советника президента Украины.

Зеленский прервал свою поездку в США после перепалки с Трампом в Белом доме. Планировалось, что стороны подпишут соглашение по редкоземельным металлам, но лидер США указал на неуважительное отношение Зеленского. Подписание документа было отменено.

После произошедшего скандала президент Украины отказался извиняться перед Трампом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Зеленский своим поведением подтвердил, что является угрозой для мирового сообщества.

