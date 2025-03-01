Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с РФ о прекращении огня на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз (ЕС) начать прямые дискуссии с Россией по поводу прекращения огня на Украине. Об этом венгерский политик написал в письме на имя председателя Евросовета Антониу Кошты.

"Стало очевидно, что существуют стратегические разногласия в нашем подходе к Украине, которые не могут быть устранены путем составления проектов и обменом информацией", – цитирует Орбана Financial Times.

Кроме того, венгерский премьер выступил против попыток ЕС добиться консенсуса среди всех 27 стран Евросоюза по украинской теме. Также Орбан пригрозил заблокировать резолюции ЕС по Украине.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио пожаловался, что в Европе предлагают продолжать украинский конфликт еще год в надежде ослабить Россию. Однако в США считают такой подход нереалистичным. Рубио подчеркивал, что это будет еще один год "убийств, смертей и разрушений".

