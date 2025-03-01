Захарова: Зеленский в Вашингтоне подтвердил, что является угрозой миру

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский своим поведением в Вашингтоне подтвердил, что является угрозой для мирового сообщества. Комментарий дипломата опубликован на сайте министерства иностранных дел России.

"Безобразно хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны", – подчеркнула представитель российского МИД.

По ее словам, украинский президент на фоне "все более ухудшающихся для киевского режима политических условиях" отвергает мир, поскольку он для Зеленского "подобен смерти".

Также Захарова отметила, что визит Зеленского в США 28 февраля оказался "полнейшим политическим и дипломатическим провалом" Киева. По мнению дипломата, глава Белого дома Дональд Трамп устроил президенту Украину "беспрецедентную в истории международной политики и дипломатии отрезвляющую взбучку".

Встреча Зеленского и Трампа, прошедшая в Вашингтоне, завершилась перепалкой на повышенных тонах. Глава Белого дома указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к США и "заигрывает с третьей мировой войной". После конфликта украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.

Вскоре американский лидер заявил , что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

Позже президент США добавил, что для возвращения к диалогу с украинским президентом тот должен заявить о своем стремлении заключить мир и перестать только критиковать Владимира Путина.