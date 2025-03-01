Генсек НАТО призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом

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Генсек НАТО Марк Рютте призвал украинского президента Владимира Зеленского восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в интервью BBC.

Рютте назвал инцидент в Белом доме "достойным сожаления".

Украинский лидер прервал свою поездку в США после перепалки с Трампом в Белом доме. Планировалось, что стороны подпишут соглашение по редкоземельным металлам, но лидер США указал на неуважительное отношение Зеленского. Подписание документа было отменено.

После произошедшего скандала президент Украины отказался извиняться перед Трампом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский своим поведением подтвердил, что является угрозой для мирового сообщества.

