Швеция может отправить военных на Украину при поддержке США

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Швеция может отправить военных на Украину при условии, что США поддержат решение и гарантируют безопасность Украине. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает агентство TT.

"Это должно основываться на наличии заслуживающих доверия структур", – отметил премьер на пресс-конференции по итогам встречи с участием лидеров 18 стран.

По словам Кристерссона, участники встречи согласились на оказание значительной поддержки Украины в будущем.

Кроме того, европейские лидеры договорились обеспечить нахождение украинской стороны за столом переговоров и достичь безопасности страны, сообщал ранее британский премьер Кир Стармер. Он отметил, что Великобритания выделит Украине более 2 млрд долларов военной помощи по подписанному странами экономическому соглашению, а европейские страны сформируют коалицию доброй воли для защиты мирной сделки на Украине.

Также на встрече было утверждено решение Лондона, Киева и Парижа о начале разработки плана по прекращению боевых действий, который впоследствии должен быть предоставлен США.