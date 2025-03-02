Вулин: Сербия считает, что отправка миротворцев на Украину невозможна без согласия РФ

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Сербия убеждена, что отправлять миротворцев на Украину невозможно без согласия России. Таким образом в беседе с ТАСС высказался замглавы сербского правительства Александар Вулин.

Политик пояснил, что подобные действия Евросоюза без получения согласия от Москвы будут означать, что европейская сторона пытается навязать свое военное присутствие на территории Украины.

"Я уверен, что это невозможно", – подчеркнул собеседник агентства.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров назвал наглостью дискуссии о европейских миротворцах для Украины. По его мнению, такие разговоры лишь продолжают науськивать Киев на продолжение боевых действий.

При этом Запад не может объяснить, что произойдет с территорией Украины, если она окажется под контролем европейских миротворцев, указал министр.

