26 февраля, 12:50Политика
Песков заявил, что РФ не обсуждала привлечение китайских миротворцев на Украину
Фото: kremlin.ru
Россия не обсуждала привлечение миротворцев из КНР в контексте решения украинского конфликта. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет", – ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее зарубежные СМИ сообщали, что британский премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон разработали план по отправке на Украину 30 тысяч миротворцев. Однако, по мнению экспертов, он выглядит противоречивым и не способствующим миру.
В свою очередь, американский президент Дональд Трамп уточнил, что не видит проблемы в отправке европейских миротворцев на Украину. Он также допустил, что украинский конфликт может закончиться в течение нескольких недель.
Трамп заявил, что не видит проблемы в отправке европейских миротворцев на Украину