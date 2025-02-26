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26 февраля, 12:50

Политика

Песков заявил, что РФ не обсуждала привлечение китайских миротворцев на Украину

Фото: kremlin.ru

Россия не обсуждала привлечение миротворцев из КНР в контексте решения украинского конфликта. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет", – ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что британский премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон разработали план по отправке на Украину 30 тысяч миротворцев. Однако, по мнению экспертов, он выглядит противоречивым и не способствующим миру.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп уточнил, что не видит проблемы в отправке европейских миротворцев на Украину. Он также допустил, что украинский конфликт может закончиться в течение нескольких недель.

Трамп заявил, что не видит проблемы в отправке европейских миротворцев на Украину

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