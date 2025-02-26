Песков заявил, что РФ не обсуждала привлечение китайских миротворцев на Украину

Фото: kremlin.ru

Россия не обсуждала привлечение миротворцев из КНР в контексте решения украинского конфликта. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет", – ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что британский премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон разработали план по отправке на Украину 30 тысяч миротворцев. Однако, по мнению экспертов, он выглядит противоречивым и не способствующим миру.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп уточнил, что не видит проблемы в отправке европейских миротворцев на Украину. Он также допустил, что украинский конфликт может закончиться в течение нескольких недель.