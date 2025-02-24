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Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит проблемы в отправке европейских миротворцев на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters.

Также глава Белого дома допустил, что украинский конфликт может завершиться в течение нескольких недель.

Ранее Трамп заявил, что ведет серьезные переговоры с Владимиром Путиным относительно завершения конфликта на Украине. Он отмечал, что российскому лидеру необходимо встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским для обсуждения мирного соглашения.

При этом глава Белого дома подчеркивал, что украинский президент мог давно попытаться урегулировать конфликт, а не "выпрашивать участие в переговорах". Сейчас, по мнению Трампа, Россия имеет "козыри" в этом вопросе, так как ее военнослужащие "захватили много территории".

