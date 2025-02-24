Трамп заявил о серьезных обсуждениях с Путиным окончания конфликта на Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет серьезные переговоры с Владимиром Путиным относительно завершения украинского конфликта. Об этом глава Белого дома рассказал в соцсети Truth Social.

Также, по словам американского лидера, обсуждения ведутся и о крупных сделках по экономическому развитию, которые планируется заключить между Вашингтоном и Москвой.

"Переговоры движутся очень хорошо", – отметил Трамп, добавив, что украинский конфликт никогда не случился бы, если на момент его начала он был бы главой Белого дома.

Кроме того, президент США прокомментировал подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам.

"Мы надеемся, что сделка будет подписана очень скоро", – написал Трамп, отметив, что американская сторона не должна терять деньги на украинскую помощь.

Ранее Трамп заявил, что Путину необходимо встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

При этом американский лидер отметил, что украинский президент мог давно попытаться урегулировать конфликт, а не "выпрашивать участие в переговорах". Сейчас, по мнению Трампа, Россия имеет "козыри" в этом вопросе, так как их военнослужащие "захватили много территории".

